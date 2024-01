Basket Nella “Divisione regionale 1“. L’Audax naufraga contro il Viareggio. Passivo pesante

Audax

67

Viareggio

83

AUDAX CARRARA: Mezzani 11, Bertuccelli 11, Lulli 20, Morillo 8, Peselli 10, Ristori 7 (Castigliego, Tonarelli e Caruso n.e.). All. Cristelli.

VIAREGGIO: Albizzi 18, Ghiselli 12, Playa, Taylor 18, Simonelli 13, Romani, Bo 13, Biagiotti 5, Lopes 4. All. Bonuccelli.

Arbitri: Cancelli e Liverani di Livorno.

Parziali: 19-20, 33-37, 55-61.

Tiri liberi: Audax Carrara 17/22; Viareggio 13/15.

CARRARA – Cambiano gli orchestrali ma la musica è sempre la stessa. L’Audax si inabissa senza salvagente, subendo una pesante sconfitta contro il Viareggio, una diretta concorrente alla salvezza che ribalta anche il -9 dell’andata. Tra i gialloazzurri manca lo squalificato Ramirez, Castigliego è in panchina solo per onor di firma (non si è allenato per impegni di lavoro) e debuttano Lulli (nella foto) e Ristori (due allenamenti sono pochi per vedere subito eventuali frutti), ma alla fine è -17. Partita brutta, con i viareggini che giocano meno peggio dei carraresi, colpiscono in contropiede e comandano sui rimbalzi, mentre i gialloazzurri fanno fatica a costruire gioco. Gli ospiti stanno in vantaggio per quasi tutti i 40 minuti, ma i locali restano in partita per i primi 30. Il traccolo arriva nel quarto tempino, con un break di 2-10 lo svantaggio di Audax diventa a due cifre e tocca i -18 mentre.

ma.mu.