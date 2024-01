Basket, serie A2 femminile. Empoli bestia nera. La Galli si ferma dopo 15 vittorie

Come vuole la tradizione, disco rosso per la Polisportiva Galli in quel di Empoli, dove cade per 73-66. Una rincorsa ad handicap senza esito positivo. Le empolesi hanno dominato il match dall’inizio alla fine, sotto la guida delle varie Ravelli, Osazuwa, Bernardi, Razzo e Tibet. Nella Galli la bella reazione delle varie Rossini, Nasraoui Reggiani, Lazaro, non ha trovato il sostegno delle altre atlete. Ancora una volta i numeri nello sport sono stati inesorabili sul risultato. La Galli aveva vinto 15 gare consecutive prima do dvoer registrare questa. Un passo falso che non deve creare allarmismi ad ogni modo visto il valore della rosa. Prossimo appuntamento domenica 4 febbraio al Palagalli (ore 18), contro il Basket Torino.

Giorgio Grassi