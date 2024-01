Basket, serie B: appuntamento alle 18 al PalaEstra. La Sba riceve Serravalle. Esame per Evangelisti

Partita da dentro o fuori quella che la Amen Bc Servizi affronta questa sera alle ore 18 al PalaEstra. A quattro turni dalla fine le speranze di evitare i playout sono ormai limitate, ma i ragazzi di coach Evangelisti non vogliono lasciare nulla di intentato, a partire dalla sfida odierna contro Serravalle, un autentico scontro diretto visto che i piemontesi seguono gli amaranto ad appena due lunghezze di distacco. Gli ospiti sono reduci da un importante successo contro Castelfiorentino, con le capacità realizzative dell’ala Taverna e del playmaker Gay, che viaggiano rispettivamente a oltre 16 e 13 punti di media a partita. L’Amen BC Servizi dovrà ritrovare la determinazione che ha contraddistinto la gara interna con Spezia e che a tratti si è vista anche a San Miniato, tanto che gli amaranto hanno messo in difficoltà la terza della classifica generale in campo avverso. La Sba avrà bisogno anche dell’apporto del proprio pubblico che in questa stagione è stato molto vicino alla squadra rappresentando in più di una occasione un vero e proprio sesto uomo a fianco del quintetto di Evangelisti.

Luca Amorosi