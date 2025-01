Basket serie B. Cantini Lorano si rinforza al centro con Cutuk

La Cantini Lorano Olimpia Firenze che partecipa al campionato di B interregionale si è arricchita di un nuovo "centro". È il bosniaco Toni Cutuk, 25 anni, due metri e otto centimetri di altezza, dotato di notevole fisicità e di esperienza internazionale avendo giocato nella prima parte di questa stagione nel KK Posusje (Bosnia) totalizzando 31 punti in cinque partite. Lo scorso anno aveva militato nella squadra austriaca del Raiffeisen Dornbirn Lions con una media di 19.9 punti e 9.6 rimbalzi in 14 gare mentre il campionato precedente lo aveva disputato in Islanda. Nel suo palmarès figurano anche le vittorie nel campionato bosniaco nel 2019 e 2021 e numerosi riconoscimenti personali. "Siamo molto felici del suo arrivo - afferma il direttore generale della società Riccardo Zanardo - È un importante innesto per il reparto lunghi della nostra squadra. Si tratta di un’operazione richiesta dal coach Roberto Russo per garantire un roster competitivo. Con Toni aggiungiamo un tassello fondamentale per affrontare al meglio questa stagione".

"Ringrazio il coach e il club per avermi dato l’opportunità di giocare per una grande organizzazione – la risposta di Cutuk -. Fin dal primo giorno qui mi sono sentito benissimo: i compagni di squadra sono fantastici, così come lo staff tecnico. Mi metterò a loro disposizione per aiutarli a vincere, e invito tutti i tifosi a sostenerci in ogni partita". Ad oggi, dopo 19 giornate (l’ottava di ritorno), la Olimpia Firenze, scontando un pessimo avvio di stagione, è penultima in classifica con 10 punti (a +4 sul Castelfiorentino), con sole cinque vittorie l’ultima delle quali ottenuta domenica scorsa al PalaFilarete per 75-62 sul Basket Cecina, nono con 16 punti. Russo ne ha preso la guida nello scorso novembre subentrando a Simone Lilli che l’aveva allenata nelle prime sei giornate al termine delle quali i gialloblù erano ultimi con 2 punti, frutto di una sola vittoria e di cinque sconfitte.

f. m.