Basket serie B. Etrusca pronta a correre anche nel 2025

San Miniato ha chiuso il 2024 con un’ottima prestazione, battendo la Mens Sana Siena con il risultato di 89-62 al parquet di Fontevivo in una partita dominata dai padroni di casa, che hanno preso il controllo già nel primo quarto per poi allungare in maniera decisa dalla seconda frazione in avanti. Mens Sana non è così riuscita a trovare soluzioni contro l’organizzazione difensiva dei ragazzi di San Miniato, che hanno concesso appena 62 punti e hanno mostrato una continuità offensiva di altissimo livello, difatti dopo la sconfitta contro Lucca, la squadra ha reagito in modo esemplare, offrendo una prova di carattere e qualità e chiudendo l’anno con il morale alle stelle.

Ora, superata la pausa natalizia e archiviato il 2024, l’Etrusca guarda al futuro e al prossimo impegno di campionato, previsto per domani sera alle ore 21, quando affronterà in trasferta il Quarrata in una sfida tutt’altro che semplice. Il campo di Quarrata è notoriamente ostico e la squadra dovrà mantenere la stessa intensità e concentrazione mostrate contro Siena, consapevole che servirà una prova solida su entrambi i lati del campo per portare a casa un risultato positivo con l’obiettivo di iniziare il 2025 con il piede giusto, proseguendo il cammino in campionato con fiducia e ambizione.

Andrea Martina Torre