Basket serie B. Il derby tra Blacks e Andrea Costa vale i playoff. Al PalaRuggi di Imola un clima da finale

D’accordo che il bello della pallacanestro è l’imprevedibilità, ma nessuno si sarebbe mai immaginato che alla penultima di campionato Blacks e Andrea Costa Imola si contendessero un posto nei playoff. Questo epilogo è dovuto alla stagione piena di alti e bassi dei faentini, visti in estate come potenziali vincitori del girone, e di quella sopra le righe degli imolesi, che erano invece considerati ultimi della classe. La morale è che domani al PalaRuggi sarà una vera finale, perché vincendo i Raggisolaris conquisterebbero matematicamente i playoff, ma perdendo verrebbero agganciati dall’Andrea Costa e forse da San Severo e in quel caso sarebbero noni, dovendo poi sperare di vincere all’ultima giornata con Ravenna e nei passi falsi delle due avversarie per entrare le prime otto. L’attesa per il derby è altissima e infatti da Faenza ci sarà una vera smobilitazione e anche in campo si preannuncia una accesa battaglia. Tanti sono i duelli interessanti, ma la chiave del match sarà la difesa di Faenza che già ha imbrigliato la capolista Roseto non facendole segnare neanche 60 punti. L’osservato speciale imolese è il lituano Austikalnis, secondo realizzatore del girone con 17 punti di media, affidato al ‘mastino’ Siberna, che dovrà dedicarsi più alla difesa che all’attacco. Fondamentale anche la difesa di Begarin su Drocker, unico play di ruolo dopo l’infortunio di Fazzi visto che il giovanissimo Sorrentino ha poco spazio, con il francese che è reduce dalla super prestazione contro Mantzaris, annullato per tutti i quaranta minuti.

Emozionante sarà anche la sfida tra Corcelli, anima e cuore imolese che diventa micidiale dall’arco quando si galvanizza (ha il 49% da tre nelle ultime 12 gare), e Pastore, altro uomo chiave che tira con il 40% dai 6,75. Sotto canestro Poletti – Ranuzzi sarà il remake di un duello andato in scena molti anni in A2, uomini che saranno anche determinanti nella creazione del gioco, poi ci sarà Poggi-Crespi, ovvero un pivot ‘undersize’ che sta viaggiando a doppie-doppie tra punti e rimbalzi contro il classico centro d’area. Dalla panchina non c’è storia perché Petrucci, Papa, Vico e Galassi sono armi in più per Garelli, mentre Imola può affidaersi sono agli under Marangoni, Martini, Sorrentino e Bresolin, ma attenzione alle alchimie di coach Di Paolantonio che ha fatto miracoli tecnici per tutta la stagione e già all’andata ha messo in seria difficoltà Faenza, impostasi nel finale di soli tre punti.

Luca Del Favero