Basket serie B Nazionale. L’Andrea Costa recupera ma perde in volata

CREMA

72

ANDREA COSTA

70

CREMA: Murri, Venturoli 3, Bocconcelli 17, Morena ne, Dincic 4, Pirani 17, Valesin 5, Zupan 11, Dell’Anna ne, Tarallo ne, Busetti ne, Pianegonda 5. All. Sacco.

UP ANDREA COSTA: Fazzi 6, Pavani, Restelli 3, Benintendi ne, Toniato , Filippini, Klanjscek 22, Chiappelli 12, Martini 6, Fea, Zedda 9. All. Angori.

Arbitri: Marconetti e Guerra.

Note: parziali: 21-14; 40-31; 63-47.

Terza sconfitta di fila per l’Andrea Costa che cade con Crema dopo una partita difficile che i biancorossi hanno provato a riaprire nell’ultimo quarto. Parte meglio Crema, più efficace rispetto all’Up che nel secondo quarto vede l’uscita di scena di Filippini per un guaio alla caviglia. L’attacco non ingrana e non va meglio dietro: Crema allunga a suon di triple. L’aggancio nel finale sfugge per poco.