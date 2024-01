Basket serie B, palla a due alle ore 18. La Sba contro l’Etrusca. Servirà il miglior Toia

Parola d’ordine rialzare la testa. Dopo la sconfitta a Castelfiorentino nel turno infrasettimanale, la Amen Bc Servizi Arezzo cerca pronto riscatto oggi alle ore 18 ancora in trasferta, stavolta sul parquet del Pala Crédit Agricole di San Miniato casa dell’Etrusca. Non esattamente l’avversaria più comoda per ripartire, visto che i pisani occupano la terza posizione in classifica e viaggiano con il vento in poppa di quattro successi consecutivi. La Sba, però, ha spesso dimostrato di essere in grado di sovvertire i pronostici se riesce a trovare il giusto piano gara. La compagine guidata da coach Martelloni ha un’età media molto bassa che consente loro di impostare le partite con un’intensità di gioco elevata per tutto l’arco dei 40 minuti.

Il miglior realizzatore di San Miniato finora è Jovanovic con 14,2 punti di media che nella gara di andata segnò i canestri decisivi per la vittoria in rimonta dei pisani al PalaEstra. I ragazzi di coach Evangelisti dovranno quindi ritrovare la consueta brillantezza in fase difensiva per cercare di mettere sabbia negli ingranaggi dell’Etrusca, trovando poi punti dalle mani di Toia e Zocca e quelli di Rossi mancati mercoledì.