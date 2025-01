Basket serie C. Solo vittorie: è una Fides mai vista

A memoria d’uomo, nei 76 anni di onorata attività della società di basket montevarchina, è difficile trovare un girone d’andata straordinario come quello che la Fides Wetech’s ha chiuso sabato scorso vincendo la 13esima partita su 13 e consolidando il primato solitario nella Conference Nord Ovest della Serie C toscana. Stavolta a pagare dazio alla determinazione dei gialloverdi dei coach Paludi e Papini è stata Endiasfalti Agliana, piegata alla fine per 82-75 per la gioia del folto pubblico presente sugli spalti dell’impianto di viale Matteotti.

Contro i pistoiesi, che disputano forse la gara migliore dall’inizio del torneo, motivati dal confronto con la capolista, non è stato per nulla facile anche per un team sin qui sempre a segno ottenere l’ennesimo successo. Anzi, gli ospiti partono a mille, attenti in difesa ed efficaci sotto le plance con Rossi, Nesi e Giannini, cercando di sorprendere i fidessini. Paludi corre ai ripari e la gara torna in equilibrio, grazie alla vena di Tommaso Sereni, Bonciani e Neri. Avanti di 5 lunghezze all’intervallo lungo (43-38), la Wetech’s sembra in grado di prendere il largo e invece nella seconda metà della sfida il punteggio e l’inerzia salgono sull’altalena. Non basta ai padroni di casa il più 10 a favore al termine del terzo game, perché Endiasfalti non molla e solo la buona gestione degli ultimi possessi consente alla leader del campionato, sebbene soffrendo, di rimanere imbattuta.

In classifica, a quota 26, i valdarnesi mantengono 6 lunghezze di vantaggio sulla Pallacanestro Prato, rimasta sola al secondo posto dopo il k.o del Pino Dragons Firenze nel derby del capoluogo toscano con la Sancat. Sabato prossimo la prima gara del girone di ritorno (ore 18) permetterà a Dainelli e soci di puntare sul fattore campo per l’arrivo in Valdarno della tradizionale rivale Valdisieve.

Il tabellino Fides: Marciano n.e., And. Caponi n.e., Alb. Caponi 11, Dainelli, Bonciani 15, Malatesta 12, Neri 23, Hasanaj 2, T. Sereni 11, F. Sereni 3, Francini n.e., Quaglia 5.

Giustino Bonci