Basket. Vignola, non riesce il colpaccio contro Ozzano

Serie C: non riesce il colpaccio alla Roadhouse Vignola (Cappelli 17, Besozzi 14, Torricelli R. 13, Perez De La Blanca 10) che, dopo un primo quarto da 32-24, deve cedere il passo alla maggior fisicità della capolista CMO Ozzano, vittoriosa 80-96. I bolognesi fanno valere la propria supremazia a partire dalla seconda frazione (14-30 di break), per poi non voltarsi più indietro. Divisione Regionale 1: torna al successo, dopo 4 turni, la Ottica Amidei Castelfranco (Lorusso, 25, Roncarati 16, Dawson 14), che sbanca 66-74 il parquet di Anzola. I bianco-verdi escono allo scoperto dal secondo quarto, prendendo le redini del match. Lorusso (MVP a fine gara, in foto) e Roncarati sono i principali terminali offensivi modenesi, con Dawson a supporto ed il duo di totem Vannini-Betti a proteggere i pitturati. Altra vittoria, la ottava consecutiva, per Modena Basket (Guardasoni M. 18, Lelli 17), corsara 65-77 a Parma. Il +15 modenese dei primi 10’ viene vanificato dai ducali (52-55 fine terzo quarto), i quali però si spengono sul più bello. Sabato sera, big-match alle “Ferraris” contro la capolista (ed ancora imbattuta) Piacenza Basket Club, giustiziera di una PT Medolla (Galeotti 15, Vivarelli 10) dominata in lungo ed in largo per 108-67. Match già in archivio alla pausa (62-28), con Piacenza che pesca il quindicesimo successo su altrettanti incontri disputati. Serie B femminile: altro giro ed altro referto rosa per la Wamgroup Cavezzo (Verona 26, Cariani 18, Maini 12, Calzolari 11), che schianta 93-53 la Magik Rosa Parma. Dopo il 22-11 dei primi 10’, arriva il 33-9 del secondo quarto, che non lascia scampo alle ospiti e permette alle giallo-nere la quattordicesima vittoria in 14 partite e la vetta sempre più solitaria. Vittoria anche per le Basketball Sisters Piumazzo (Koral 26, Tumeo 16, Melloni 14), che hanno la meglio 65-79 a Castel San Pietro. Dopo un primo tempo equilibrato (39-42), le ragazze di coach Palmieri giocano un secondo tempo accorto, che permette loro di chiudere sul definitivo +14.

Davide Ceglia