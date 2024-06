Basket Vittoria Polemica al Campetto by Night

I ‘Polemica Futura’ si sono aggiudicati l’edizione 2024 del Campetto by Night, torneo estivo di pallacanestro svoltosi a Faenza nel playground vicino al PalaBubani. La squadra vincitrice, in cui c’erano anche i giocatori dei Raggisolaris Giovanni Poggi e Giacomo Naccari, ha vinto una combattutissima finale contro i ‘BubaniPG’, dove c’erano Alessandro Goi e Lorenzo Baroncini del Basket Lugo in serie C. In entrambe le formazioni hanno giocato molti atleti che militano in Divisione Regionale 1 e 2. Come sempre nella tre giorni di gare ci sono stati molti ospiti illustri che hanno assistito alle partite, come Matteo Fantinelli, capitano della Fortitudo Bologna e fresco di rinnovo del contratto, e altri volti noti dei campionati nazionali e regionali. Tanti erano anche gli atleti conosciuti nei roster delle dodici partecipanti che hanno dato vita ad un torneo davvero entusiasmante. Campetto by Night, che ha esordito nel 2012, è nato dall’idea di Roberto Ceroni, Matteo Piani, Luigi Boero, Lorenzo Benedetti, Jacopo Silimbani, Lorenzo Merendi e Nicola Marabini, visti con la maglia dei Raggisolaris o di altre squadre faentine e da Luca Agostini, appassionato di pallacanestro.