Bbc e Bsc sul diamante. Sfide a Macerata e Parma

Si chiude oggi a Macerata il trittico di gare per il Bbc Grosseto. Oggi alle 16.30 e 20.30 sul diamante dell’Hotsand Macerata, quarta forza del girone A di serie A, i biancorossi di Oberto proveranno a tornare in Maremma con il sorriso. Una trasferta impegnativa per una squadra in salute: ha vinto per due incontri a uno la serie contro San Marino e Bologna, dopo aver portato via una vittoria dal "Cavalli" di Parma. Rigenerati, anche dall’arrivo del nuovo sponsor, i ragazzi di Junior Oberto sono intenzionati a proseguire nella loro striscia positiva, con almeno una vittoria nei trittici del girone di ritorno. Oggi pomeriggio toccherà al giovane Benelli aprire le danze al posto di Erik Soto (1-5, 6.89), con Taschini e lo stesso Soto nel bullpen; mentre sotto i riflettori si esibirà Luis Gonzalez (1-3, 3.60), con lo spagnolo Eric Paez primo rilievo a cercare di duellare con Williander Moreno (5-2, 0.88), il miglior pitcher straniero di serie A. Doppia sfida anche allo Jannella (alle 16.30 e alle 20.30) per il Bsc Grosseto. Il team di Stefano Cappuccini chiuderà il fine settimana contro il Parma e non saranno due partite semplici da affrontare. Oggi pomeriggio lo staff tecnico biancorosso affiderà la pallina ancora a Pecci con Sireus e Artitzu pronti al rilievo. Nella gara serale toccherà invece a Del Toro portare a casa un successo che manca da troppo tempo nella gara del sabato sera. Invariata il resto della formazione con Maggi a fare il dh.