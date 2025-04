Bbc Grosseto sfida Parma: doppia sfida cruciale per la Serie A 2025

Una doppia sfida complicata, ma che sicuramente dirà tanto sulla prospettiva del Bbc Grosseto edizione 2025. La doppia sfida per gli uomini di Del Santo dice Parma (alle 15 e alle 20) sul diamante della squadra emiliana. I biancorossi arrivano alla sfida contro i campioni in carica con l’obiettivo di fare bene anche se la sconfitta contro il Bsc Grosseto è stata difficile da digerire, soprattutto per l’atteggiamento per come è maturata.

Tutta la rosa è a disposizione del manager Carlo Del Santo, compreso Jiandido Tromp, arrivato giovedì in città e il cui utilizzo sarà da valutare a ridosso del play-ball. Lo staff tecnico biancorosso darà ancora fiducia a Pereyro sul monte di lancio che duellerà con Casanova, uno dei migliori pitcher della serie A, reduce da 5 riprese "perfette" contro Reggio Emilia. A dare una mano al dominicano ci sarà Kourtis, un rilievo di ottimo livello. Pronti al rilievo in casa maremmana anche Gomez e Penalver, che dovranno riscattare l’opaca prestazione nel derby di sette giorni fa allo Jannella.

Il resto della formazione pare confermato: dietro il piatto si accomoderà Exposito, gli interni saranno Martini, Vaglio, Herrera e Green, all’esterno Deotto, Tomsjansen e Tromp. Battitore designato Cinelli. Nella gara serale il manager Del santo consegnerà la pedana a Giulianelli. Il giovane prospetto ha impressionato nella pre-season e dunque si merita una chance. Pronti nel bullpen comunque Garbella e Robles.

Il Parma si presenterà invece con un tris d’assi composto da Bocchi, Scotti e Santana. Morale alto in casa dunque ducale dopo le due nette vittorie al debutto contro Reggio Emilia. La squadra lo scorso weekend è sembrata in ottime condizioni e ha sfruttato anche l’entusiasmo del pubblico nella serata in cui è stato celebrato lo scudetto 2024. Unica novità il ritorno di Edoardo Cornelli, assente alla prima giornata perchè impegnato a Barcellona all’Mlb European Development Tournament 2025.