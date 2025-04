Bbc Grosseto si presenta in piazza Dante: Jandido Tromp tra le novità

Bagno di folla per il nuovo Bbc Grosseto. La squadra del manager Carlo Del Santo ha scelto piazza Dante per la presentazione ufficiale della stagione che inizierà domani. All’ombra di Canapone la squadra si è presentata ai tifosi, tutti insieme con un aperitivo al Vermuttino, il locale sotto i portici. "Adesso tocca al campo dare l’ultimo responso – ha detto il diesse Filippo Olivelli –. Sono curioso di scoprire cosa abbiamo costruito. Ci danno come la sorpresa, ma dobbiamo volare bassi".

Durante la presentazione è stata annunciata anche la ciliegina: che si chiama Jandido Tromp, il formidabile esterno olandese (che ha trascorsi importanti in Triplo AAA e anche con le maglie di Bologna e San Marino) che si unirà al team tra una settimana dopo un torneo con la nazionale olandese in Messico. Con lui il lineup assume un aspetto davvero importante.

"Abbiamo costruito una squadra con intelligenza – ha detto il manager Carlo Del Santo –. Ringrazio la società. Vincere? E’ presto. Ma sono fiducioso". Presente al vernissage dei biancorossi anche Fabrizio Rossi, assessore e deputato grossetano. "Speriamo che quella che sta per iniziare sia una bella stagione sportiva – ha detto –. Abbiamo rinnovato lo Jannella, lo stadio più bello d’Europa che adesso ha un tabellone nuovo e anche il campo ha subito un restyling. L’impegno del Comune per il baseball c’è sempre. Speriamo di tornare al più presto ai fasti di un tempo".