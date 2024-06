Bbc New Energy. Triplice sfida al S.Marino

Sfida stellare allo "Jannella". Oggi alle 20.30 e domani (14.30 e 20.30) sul diamante di viale della Repubblica arriverà il San Marino, squadra che si trova al primo posto della graduatoria con 14 vittorie e solo 4 sconfitte. Non sarà dunque facile per la truppa di Junior Oberto uscire con un risultato positivo. Il Bbc (da stasera targato New Energy, il nuovo main sponsor che sarà presentato nei prossimi giorni) però ha dato segni importanti di ripresa a Parma e dunque già da stasera, con Josè Gomez sul monte, la partita è molto equilibrata. Il San Marino si affiderà a Pedrol, un pitcher brasiliano che nelle ultime settimane sta inanellando un successo dietro l’altro. Ma Gomez, che a Parma ha lanciato una grande partita, è pronto per regalare ai tifosi un successo di prestigio. Nel braccio ha tutte le carte in regola per imbrigliare le potenti mazze del Monte Titano. Pronto nel bullpen ci sarà anche Noguera, come set-up e poi Penalver. Invariata il resto della formazione: dietro al piatto di casa base ci si accomoderà Josè garcia, l’infield sarà composto da Martini (in prima), Vaglio (in seconda), Herrera (interbase) e Barcelan (in terza). All’esterno giostreranno Piccini (a sinistra), Tomsjansen (al centro) e Bruno (a destra). Da scegliere il battitore designato con Franceschelli e Chelli in lizza per una maglia da titolare.