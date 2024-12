Bdl Mini Motor Correggio pronta per l'esordio in campionato contro Montecchio Precalcino

Dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia, la Bdl Mini Motor Correggio è pronta per l’esordio in campionato. Questa sera alle 20,45 i ragazzi di Eduard Granell affrontano il Montecchio Precalcino, mentre il Centro Palmer Scandiano riposa, essendo undici le squadre iscritte. Il tecnico correggese sta recuperando Edoardo Righi, non al meglio dopo l’infortunio alla caviglia, e deciderà all’ultimo se portarlo con sé in terra veneta. Sicuramente ci saranno i portieri Salines e Federico Pedroni, gli esterni Caroli, Menendez, Casari, Cinquini, Manuele Pedroni, Tudela e Matteo Holban.

A fare il punto è Jorge Bastias (nella foto), il nuovo direttore sportivo del club correggese: "Non mi piace parlare di delusione riguardo all’eliminazione in Coppa Italia, perché lavoriamo sempre pensando alla partita seguente. Ovviamente uno vuole arrivare il più in alto possibile, ma quando non si raggiunge un obiettivo si comincia subito a lavorare per la prossima sfida. Adesso pensiamo al campionato e all’esordio contro il Montecchio Precalcino: non sarà una sfida semplice perché i biancoverdi sono un’ottima squadra formata da giocatori interessanti".

La formula del campionato a undici: le ultime due retrocedono in Serie B, mentre per la promozione sono previsti i play-off ai quali accedono le prime quattro ma che non siano seconde squadre di formazioni di A1. A queste si aggiungono altre quattro del girone B, per due promozioni. Favorite alle prime piazze Modena e Thiene, con Correggio e Scandiano alla finestra.

Coppa Italia Serie B: stasera alle 20,45 Cremona-Scandiano; domani alle 17,30 Pesaro-Rot. Scandianese, alle 18 Italplastics Correggio-Mirandola.