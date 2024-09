Beach bocce, Marini e Serafini ai campionati italiani. Coppia d’argento

Splendida medaglia d’argento per la coppia della Bocciofila Fermignanese Simone Marini-Eros Serafini ai Campionati italiani di beach bocce disputatisi a Genova nello scorso weekend. I due, ottimi interpreti anche della raffa nei bocciodromi al coperto, avevano ottenuto la qualificazione alle finali nazionali di Genova in rappresentanza delle Marche dopo aver vinto la gara di selezione regionale di circa un mese fa a San Benedetto del Tronto. Splendido il cammino di Marini-Serafini alle finali. Nel girone iniziale a tre hanno sconfitto Toscana e Trentino Alto Adige per poi affrontare un quarto di finale al cardiopalma contro la coppia dell’Abruzzo. Sotto 11-6, i due marchigiani hanno compiuto una miracolosa rimonta per poi vincere 12-11. In semifinale Marini-Serafini hanno battuto nettamente il Veneto 12-4. Nulla da fare invece nella finale contro l’Emilia Romagna (Luca Ricchi-Angelo Rotondi) persa 12-5.

l. d.