Beach soccer: i Mondiali a Dubai. L’Italia batte l’Egitto: è già ai quarti. Gol viareggini di Bertacca e Fazzini

ITALIA

6

EGITTO

2

ITALIA: Casapieri, Alla, Josep Jr, Sciacca, Giordani; Carpita, Miceli, Genovali, Bertacca, Fazzini, Zurlo. All. Del Duca.

EGITTO: Elsayed, Hussein, Bahgat, Sasa, Costa; Hassan, Elshahat, Samir, Taha, Ahmed, Loha, Paulo. All. Abellatef.

Arbitri: Aecio Fernandez (Uru), Gumercindo Batista (Pan), Gonzalo Carballo (Sal), Yuichi Hatano (Gia); al cronometro Abdulaziz Abdullah (Kuw).

Marcatori: 7’10’’ pt Sciacca (I), 10’45’’ Sasa (E), 11’16’’ Bertacca (I); 3’25’’ st Miceli (I), 4’15’’ Sasa (E), 8’38’’ Josep Jr (I); 0’17’’ tt Fazzini (I), 10’33’’ Giordani (I).

Note: ammoniti Zurlo (I), Bahgat (E) e Taha (E); parziali frazioni 2-1 pt, 2-1 st, 2-0 tt.

– Vittoria con vista già sui quarti di finale per l’ItalBeach “alla viareggina“ che ieri nella sua seconda gara del Mondiale 2024 di Dubai, dopo aver battuto due giorni prima gli Stati Uniti 3-1 giovedì nel match del debutto del girone A di questa fase finale della rassegna iridata, ha superato 6-2 l’Egitto con 2 gol per tempo mandando a segno 6 giocatori diversi tra cui 2 viareggini (Luca Bertacca per il 2-1 a fine prima frazione e poi ’Il Principe’ Tommaso Fazzini per il 5-2 in avvio di terzo round su perfetto assist dell’altro compagno nell VBS Gianmarco Genovali). La Nazionale azzurra, priva dello squalificato Alessandro Remedi, ha offerto una prestazione corale assai convincente. Gli altri gol italiani sono stati di Sciacca, Miceli, Josep Jr Gentilin (eletto "man of the match" per la 2ª di fila) e Marco Giordani da lontanissimo. Tra i pali si sono avvicendati Leandro Casapieri e Andrea Carpita. Gli azzurri del c.t. Emiliano Del Duca così restano a punteggio pieno in testa al girone. Nell’ultima giornata della fase a gironi lunedì alle 16.30 (diretta tv su Rai Sport) l’ItalBeach si gioca il 1° posto coi padroni di casa degli Emirati Arabi. I quarti di finale si giocheranno poi giovedì (22 febbraio).