Beach soccer. Il Pisa pesca sempre a Viareggio. Dopo Bertacca ora anche Fazzini

Perde i pezzi il Viareggio Beach Soccer, che ancora una volta (come già in passato) vede portarsi via i gioielli fatti in casa sulla sabbia prima del Muraglione e poi del Flora dal rivale Pisa: il club nerazzurro del presidente Alessandro Donati ha infatti perfezionato gli acquisti sia di Luca Bertacca sia di Tommaso Fazzini. Entrambi i talenti viareggini, costruiti in casa dalla VBS di Stefano Santini fin dalle giovanili, avevano "voglia di fare un’esperienza diversa" e hanno accettato la super-offerta del Pisa...che non bada a spese nell’allestimento dello squadrone con cui vuol provare a tutti i costi a vincere quella Euro Winners Cup (la Champions League su spiaggia) sfumatagli per un pelo nelle ultime stagioni e che solo il Viareggio come club italiano è riuscito a vincere (nel 2016, quando poi fece il Triplete vincendo anche campionato di Serie A e Coppa Italia...facendo la storia).

Bertacca e Fazzini, entrambi classe 2001, sono stati tra i grandi protagonisti dei successi recenti con la VBS e la Nazionale: in bianconero hanno conquistato lo scudetto 2023 oltre a quelli Under 20 in precedenza, collezionando spesso le nomine di MvP nelle competizioni giocate; in azzurro si sono laureati campioni d’Europa nel 2023 e vice-campioni ai Giochi Olimpici Europei ed ai Mondiali di un anno fa. Per Fazzini (in foto) contratto biennale al Pisa, dove erano già arrivati i rinnovi viareggini di Luca Remedi, di Luca Barsotti, del portierone Leandro Casapieri e del tecnico Matteo Marrucci.