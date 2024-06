Beach soccer. La VBS chiude la Champions League al 9° posto

La Farmaè Viareggio Beach Soccer chiude al nono posto la Euro Winners Cup 2024. I bianconeri si aggiudicano 4-2 la sfida contro il Rostocker Robben nella finale che metteva in palio il miglior piazzamento possibile dopo l’eliminazione agli ottavi. Sulla sabbia di Nazaré in Portogallo Gabriele Gori si prende la scena realizzando una tripletta. Di Alessandro Remedi l’altro gol per la formazione di coach Francesco Corosiniti, che adesso comincerà a prepararsi bene per la Coppa Italia, in programma dal 27 al 30 giugno a Messina.

Fin dai primi minuti Gori si dimostra il giocatore più pericoloso tra i bianconeri: al 3’ non trova la porta in rovesciata, al 5’ si vede respingere il tiro libero da Jose Carlos. Al terzo tentativo però “Tin-Tin” non sbaglia, superando il portiere dei tedeschi con un sinistro preciso sfruttando il recupero e l’assist di Gianmarco Genovali. Il portiere Gianni Santini devia il destro mirato all’incrocio di Knuppel. All’11’ il Rostocker Robben pareggia con la conclusione dalla distanza proprio di Jose Carlos.

In avvio di seconda frazione Zè Lucas colpisce il palo di sinistro su assist di Ozu Moreira. Korner ci prova due volte in un minuto per i tedeschi (il primo tentativo va a lato, sul secondo si oppone l’altro portiere viareggino Matteo Manfredi). Al 6’ la VBS si riporta in vantaggio con il destro secco sul primo palo di Remedi e all’8’ allunga ancora con Gori, a segno in rovesciata. I tedeschi non si danno per vinti e al 10’ accorciano con il tiro da lontano, sporco ma efficace, di Marmor. Che al 12’ spaventa i bianconeri con un destro murato provvidenzialmente da Genovali. Poco dopo Manfredi chiude la porta sulla botta di Korner e il successivo tap-in di Thurk.

Nel terzo ed ultimo round la VBS si riporta a distanza di sicurezza con una nuova acrobazia di Gori, che sigla la personale tripletta, portandosi a quota 8 in questa Euro Winners Cup e a 375 nella storia in bianconero. Al 6’ è Ozu ad esibirsi in una spettacolare rovesciata che centra in pieno la traversa. Non è più fortunato Tommaso Fazzini, che al 10’ centra in pieno il palo.