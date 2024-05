Beach soccer. La VBS conferma un altro dei "big». Ozu Moreira ancora in bianconero

L’intenzione della Farmaè Viareggio Beach Soccer di aprire un ciclo vincente non può prescindere dalla conferma dei giocatori migliori. Tra questi c’è anche Ozu Moreira, uno dei pilastri della squadra bianconera che nella stagione 2024 (al via a fine maggio) sarà impegnata in ben quattro competizioni (Serie A in cui è campione in carica con lo scudetto cucito sul petto, Coppa Italia, Supercoppa Italiana ed Euro Winners Cup).

Dopo il brasiliano Zè Lucas ed il portoghese Léo Martins dunque pure il 38enne campione nippo-carioca resta a Viareggio, lui che è stato uno dei principali artefici dello storico “Triplete” del 2016 e dello scudetto conquistato un anno fa sulla spiaggia di casa del Beach Stadium “Matteo Valenti”. Nelle tre stagioni con la Vbs Ozu ha segnato complessivamente 20 reti. Nato a Rio de Janeiro il 21 gennaio 1986, si è trasferito in Giappone nel 2007, ottenendo la cittadinanza nipponica nel 2012. Negli anni “Mazinga“ (come l’hanno ribattezzato i tifosi viareggini) ha ottenuto svariati trofei e riconoscimenti individuali: nel 2021 è stato premiato come miglior giocatore al mondo mentre nel febbraio scorso è stato inserito nel quintetto ideale del 2023.

Intanto Lorenzo Rombi è andato a segno nel successo 5-3 della Nazionale italiana sulla Francia nella prima delle due amichevoli disputata a Tirrenia.