Beach soccer. La VBS è agli ottavi di Champions

La Farmaè Viareggio Beach Soccer ha chiuso la fase a gironi della Euro Winners Cup 2024 con un’altra vittoria, la terza in altrettante gare: a Nazaré, in Portogallo, i bianconeri (che erano già qualificati con una giornata di anticipo per gli ottavi di finale in programma domani), hanno travolto 9-0 gli slovacchi dell’Husty con le doppiette del brasiliano Zè Lucas, di Gabriele Gori (salito a quota 372 centri con la maglia della VBS) e di Alessandro Remedi ed i singoli del portiere Matteo Manfredi, del fenomeno carioca Eudin e di Gianmarco Genovali (in foto).

Nelle precedenti due partite del girone D la VBS guidata da Francesco Corosiniti aveva superato 10-5 i rumeni del West Deva (con triplette di Luca Bertacca e ’Jimmy’ Genovali, doppietta di ’Gabri’ Gori e sigilli di Eudin e Tommaso Fazzini) e 12-1 i francesi del Mouilleron (con doppiette di Eudin, ’Ale’ Remedi e Zè e reti di capitan Andrea Carpita direttamente dalla porta, del solito bomber Gori, di Fazzini, del giapponese Ozu Moreira, di Genovali e di Lorenzo Rombi.