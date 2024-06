Beach soccer Under 20. Viareggio fuori dalla corsa scudetto

lazio

5

viareggio

2

Parziali: 2-1, 3-1

LAZIO: Morsa, D’Agostino, Shalabi, Romano, Valentini, Sannibale, Ferracuti, Racaniello, Andriani, Selvadagi, Giusti, Saba. All. Caretto.

FARMAÈ VIAREGGIO: Moretti, Del Mancino, Santucci, Ricci, Barsottelli, Lombardi, Remedi, Santini, Belluomini, Bastillo, Fantinato, Diridoni. All. Pacini.

Arbitri: Bottalico di Bari, Schifano di Trapani.

Reti: 3’ pt Shalabi (L), 11’ pt Andriani (L), 14’ pt Fantinato (V), 13’ st D’Agostino (L), 12’ tt Shalabi (L), 14’ tt Lombardi (V), 15’ tt Giusti (L)

Note: espulso Del Mancino (V). Ammoniti Shalabi (L), D’Agostino (L).

VIAREGGIO – Niente da fare per la La Farmaè Viareggio Under 20 che con la seconda sconfitta in tre gare, è fuori dalla corsa scudetto. Un risultato a sorpresa, molto amaro e inatteso alla vigilia. Dopo aver conquistato il tricolore per 3 anni di fila, i giovani bianconeri pertanto abdicano: sono aritmeticamente eliminati complice il k.o. di ieri pomeriggio con la Lazio (5-2) nella penultima giornata del girone A al beach stadium “Matteo Valenti”. Anche un eventuale successo nel recupero con il Cagliari, infatti, non basterebbe per accedere alla Final Four. Proprio contro i sardi, oggi alle 18, la VBS proverà a vincere la Supercoppa Italiana (diretta streaming sul canale Youtube della Lega Nazionale Dilettanti).