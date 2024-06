Beach Tennis. De Siena, coppia vincente a Rosolina

Nicola De Siena vince in coppia a Rosolina e continua nel suo percorso di crescita e successi. Il giovane giocatore ferrarese di beach tennis del Dock sport Village Ferrara si distinto nell’ultimo fine settimana a Rosolina mare, in provincia di Rovigo. Si tratta del ‘Rose and dream challenger 2024’, promosso dalla Federazione italiana tennis e padel (Fitp) con Asd Beach Tennis Rosapineta con il patrocinio del Comune di Rosolina (Ro). Le partite di beach tennis si sono svolte sui campi dell’arena beach tennis del bagno Perla a Rosolina Mare. Nella categoria maschile DM Lim 3.1 con montepremi, in finale vittoria per il ferrarese Nicola De Siena insieme al suo compagno cesenate Andrea Nuti, conquistando il titolo del torneo, battendo la coppia Giacomo Gori e Andrea Penazzi con il punteggio di 9 a 4. Una partita che ha messo in evidenza i progressi del giovane De Siena, che aggiunge un altro successo. Quello di Rosolina mare si somma a quello prestigioso conquistato da De Siena ai mondiali di beach tennis, svoltosi dal 16 al 20 maggio scorso, gli ITF Beach Tennis World Championships a Cesenatico.