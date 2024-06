Beach Tennis. Ferrara Dock protagonista con altri successi: sugli scudi De Siena e Agirelli

I giovani del Dock Ferrara protagonisti in Romagna con vittorie e titoli regionali. Si sono svolti da venerdì 31 maggio a domenica 2 giugno i campionati interregionali outdoor di beach tennis 2024, categorie under ed over, per l’Emilia-Romagna e Marche. La sede degli incontri, sui suggestivi campi di sabbia, è stata il ‘bagno Oxide’ a Lido di Classe in provincia di Ravenna. Ad organizzare il circolo Angels Beach & School Associazione Sportiva Dilettantistica. Ai vincitori dei campionati interregionali è stato assegnato il titolo ed è concesso il diritto di fregiarsi del distintivo di campioni regionali fino alla disputa dei campionati successivi. Una due giorni di campionati interregionali a Lido di Classe dove si sono distinti gli atleti della società Dock sport Village Ferrara. Nello specifico si parte dalla categoria Under 16, dove ha trionfato il ferrarese Nicola De Siena in coppia con il cesenate Alex Agirelli. Un altro titolo regionale è arrivato anche nella categoria under 18, sempre con la coppia Nicola De Siena e Alex Agirelli. Altre vittorie sono arrivate nella categoria under 14 la coppia Francesco Ravagnan e Leonardo Daniele Zanigni, poi nell’under 12 Edoardo Bertoncelli e Samuele Milan sempre tutti giocatori del Dock Ferrara. Nelle categorie singoli, si sono aggiunti altri due titoli regionali. Nel singolo under16 maschile vittoria per Lorenzo Casari, mentre sempre nel singolo under14 maschile primo posto per Francesco Ravagnan. Una prima parte della stagione sportiva 2024, quindi, che conferma gli ottimi risultati già ottenuti da alcuni giovani del Dock sport Village Ferrara sia a livello regionale, nazionale ed internazionale.

Mario Tosatti