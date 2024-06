Beach Tennis. Il duo Antonellini-Minguzzi a segno due volte. La vittoria arriva sia nell’Under14 che nell’Under16

Ancora un fine settimana trionfale per il beach tennis giovanile ravennate con il doppio successo della coppia femminile Martina Antonellini-Martina Minguzzi, tesserate per il Bts Bagnacavallo, che si sono imposte nel Campionato Interregionale Emilia Romagna-Marche, sia nella categoria Under14, quella di appartenenza, sia nella categoria superiore, l’Under16, nella quale hanno sbaragliato la concorrenza malgrado la giovane età. Va ricordato che la coppia è reduce anche dal titolo italiano outdoor Under14 ottenuto lo scorso anno a Lido degli Estensi. In ogni caso si sono tenuti tutti i campionati, dai più piccoli under12 ai più grandi under18, passando per under14 e under18. L’evento promosso dalla Federazione Italiana Tennis Paddle e organizzato dal Circolo Angel’s Beach School di Forlì in collaborazione con Kappesport, ha visto la partecipazione di tanti giovani praticanti e agonisti di questo sport, nato agli inizi degli anni Settanta sulle spiagge romagnole diventato disciplina agonistica vera e proprio, dopo aver superato la fase iniziale, prettamente amatoriale.

Come detto Antonellini-Minguzzi si sono imposte nei due gironi – al femminile il torneo si disputava con la formula del robin round, tutti contro tutti – di avversarie under14 e under16, superando tutte le rivali, sia in una categoria, sia nell’altra. Antonellini poi ha vinto anche il doppio misto under14 con Leonardo Daniele Zagnini. In campo maschile, nel doppio under18, hanno partecipato anche altri due ravennati, entrambi di Punta Marina. Nel tabellone principale l’italo-tedesco Julius Federico Boerner, con Lorenzo Corelli, pur essendo testa di serie numero 4, ha perso al primo turno 9-3 dalla coppia formata da Lorenzo Casari e Filippo Leonardi.

Sconfitto, invece, al turno preliminare Luca Fusconi che, in coppia con Francesco Costantini, con il punteggio di 9-4 da Valerio Broccoli-Tommaso Rorsani. Ecco i nuovi campioni nelle varie categorie. Singolare maschile under12: Paolini (Angel’s Forlì); singolare maschile under14: Ravagnan (Dock Ferrara); singolare maschile under16: Casari (Dock); doppio femminile under14: Antonellini-Minguzzi (BTS Bagnacavallo); doppio femminile under 16: Antonellini-Minguzzi (BTS Bagnacavallo); doppio maschile under12: Milan-Bertoncelli (Dock); doppio maschile under14: Ravagnan (Dock)-Zanigni (Sabbioni Cesena); doppio maschile under16: Agirelli (CRB Cesena)-De Siena (Dock); doppio maschile under18: Agirelli (CRB)-De Siena; doppio misto under14: Antonellini (BTS)-Zanigni (Sabbioni).

Ugo Bentivogli