Beach tennis indoor. Enterprise, bel salto

Si è disputata l’8ª giornata del 18° campionato provinciale di beach tennis indoor aderente al circuito Uisp-Lab84 Cup Heroe’s. Prosegue la marcia della capolista Over Forever, vittoriosa ai danni dell’Idraulica Cucchi, mentre balza al secondo posto Enterprise che, grazie al successo nel recupero contro il Bagno Vela, ha ammortizzato il ko contro Over the Top.

I risultati: Bagno Vela-Enterprise 1-4 (recupero), Bagno Vela-Smashers 2-3, Mem & Co.-H2O 5-0 (rinuncia), Idraulica Cucchi-Over Forever 1-4, Enterprise-Over the Top 2-3; ha riposato il Bagno Andreucci.

Classifica: Over Forever 84; Enterprise 72; Over the Top 66; Smashers 65*; Bagno Vela 57; Bagno Andreucci 40*; Idraulica Cucchi 18*, Mem & Co. 17*; H2O 1*** (ogni * una gara in meno).