Beach tennis - Le gare a Creta. Minguzzi e Antonellini all’Europeo

Dopo il 3° posto al Mondiale di Cesenatico, la coppia ravennate under14 di beach tennis, formata da Martina Minguzzi e Martina Antonellini, è pronta a tornare all’assalto dell’Europa, per ottenere il titolo sfuggito un anno fa a Creta. Le due ravennati torneranno in azzurro anche per la rassegna continentale che si terrà nell’isola greca dal 30 settembre al 2 ottobre e per la quale sono state chiamate a rappresentare nuovamente l’Italia. Le due portacolori della Bts di Bagnacavallo – la Minguzzi è di Santerno, l’Antonelli proprio di Bagnacavallo – allenate da Andrea Fuschini, hanno ottenuto un avanzamento di classifica proprio in agosto, passando da 3.4 a 3.3 e si sono piazzate terze ai Mondiali romagnoli appena conclusi, sconfitte 9-1 in semifinale da un’altra coppia azzurra, Veronica Pastorello-Camilla Naldi. In precedenza le due ravennati, terze teste di serie della manifestazione, avevano battuto 9-6 le giapponesi Nozomi Tandooka e Ito Tosda e successivamente 9-7 Balzani-Herbst. Minguzzi, era arrivata nei quarti anche del torneo under16 con la brasiliana Sofie Fiedler.

u.b.