Beach tennis. Uisp Lab84 Cup: rinvio per l’Over Forever, l’Enterprise colpisce e vola al comando

Si sono disputate le gare della 10ª giornata del campionato provinciale di beach tennis indoor aderente al circuito Uisp-Lab84 Cup Heroe’s. Cambio della guardia in vetta alla classifica: l’Enterprise sconfigge il Bagno Andreucci e, complice il rinvio della gara che interessa Over Forever, sale almeno momentaneamente al comando. Avanzano gli Smashers al terzo posto.

Risultati: Smashers-Idraulica Cucchi 4-1, Bagno Vela-Mem & Co 5-0, Over Forever-Over the Top (rinviata), Bagno Andreucci-Enterprise 1-4. Ha riposato H2O.

Classifica: Enterprise 100; Over Forever 94*; Smashers 82*; Bagno Vela 80; Over the Top 74*; Bagno Andreucci 64; Mem & Co 31; Idraulica Cucchi 29*; H2O 1*** (* gare in meno).