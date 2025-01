Beach tennis Uisp-Lab84. I Chicos scatenati balzano al comando

Si sono disputate le gare della 10ª giornata del 19° campionato provinciale di beach tennis indoor aderente al circuito Uisp-Lab84 Cup Heroe’s. Cambio della guardia in vetta alla classifica dove – stante il rinvio del match tra la compagine capolista degli Smashers e Over the Top – balzano i sorprendenti Chicos, che hanno travolto G.T. Auto, mentre Mem & Co ha piegato, non senza qualche balbettio, la resistenza del fanalino di coda H2O.

Risultati: H2O-Mem & Co 1-4, Over the Top-Smashers (rinviata), Chicos-G.T. Auto 5-0.

Classifica: Chicos 101; Smashers 95*, Enterprise 76*; Over the Top 70*; G.T. Auto 52*; Mem & Co 33; H2O 8*. (* una gara in meno).