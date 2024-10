Beach volley. Bendelli e Fratesi ok al memorial "Michi»

Si è svolto alla Nuova Beachouse di Fano il Memorial Michi 2024, torneo di beach volley in ricordo di Michele Marcantognini, i cui proventi serviranno per consentire a tre ragazze ruandesi, attraverso la onlus Il Pozzo di Giacobbe, di proseguire gli studi. I premi della lotteria sono stati offerti da Csi Pesaro-Urbino, Antonio Caraffa Sport, Eta Beta Serigrafia e Italia Tartufi. Hanno vinto Valentina Bendelli e Mattia Fratesi in finale per 21-17 su Micaela Aiudi e Davide Brugnoni. Bronzo per Federica Maffei-Matteo Piccinetti e quarto posto per Elena Paci-Alberto Rondina. Aancora una volta il Memorial Michi si è confermato per il 17esimo anno consecutivo, un evento in grado di racchiudere, in una sola giornata, sport, amicizia e beneficenza, proprio come nelle intenzioni della famiglia di Michele. Hanno contribuito anche Asd Sportland, Ristorante La Quinta, Dal Mezzadro e Studio Grafico Zaccone&Guerra.

b. t.