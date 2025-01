Bellocchi regina d’inverno

Primi verdetti in casa Csi per quanto riguarda il 35° Campionato di Calcio – 28° Trofeo ProdiSport – 18° Memorial Vittorio Del Curto, che vede impegnate ben 22 squadre suddivise in serie A e serie B. Nella massima categoria, al giro di boa, a laurearsi campione d’inverno è Atlhetico Bellocchi (25 punti) che dopo 10 partite è incappato in una sola sconfitta e ha messo insieme un pareggio e ben 8 vittorie, l’ultima sabato scorso contro L.G.L. Service Garage. Alle sue spalle continuano i ribaltamenti di fronte con Sportland&Pizzeria Roby’s (fermato nell’ultimo turno da Real Marche) che insegue a 22, a +3 dai campioni in carica di Prut Lan Trasporti, che martedì scorso hanno impattato per 6-6 contro i vincitori della stagione 2022/2023, Enoteca Biagioli, quarti a quota 17 in compagnia di San Cristoforo. Completano la classifica Futura98 (15). Top Argento FanoDue (14), Km25 (10), Real Marche (9), Da Enry #simangia e L.G.L. Service Garage (4) con queste due ultime formazioni che, se restasse così la classifica, retrocederebbero in serie B.

Nella serie cadetta (con squadre che avevano terminato lo scorso campionato nelle zone basse della classifica e quelle nuove), è Don Hugo a comandare con 24 punti seguito a ruota da Bf Costruzioni a 22 e New Team Gabicce Gradara a 21, che nell’ultimo turno si sono "annullate a vicenda" pareggiando per 3-3. Buon campionato fino a questo momento anche per Umana che non vince però da tre turni ed è scivolata al quarto posto in classifica (18 punti) a + 3 da Fc United. Completano la classifica Isola di Fano e Autoscuola Paoloni (12), Bar Il Mulino 10, Utopia Fc 8, Special One 7, Fc Battisti 5. Tra i bomber primeggiano Andrea Sambuchi di Atlhetico Bellocchi in seria A (16 gol) e Catalin Melinti di Fc Battisti in serie B (17 reti).

b. t.