Benazzi, partenza Gold. Secondo posto di fiducia

Nella prima tappa Gold del campionato assoluto di beach volley, la guelfese Giada Benazzi, insieme alla nuova compagna di squadra Michela Lantignotti, ha conquistato il secondo posto alle spalle delle vincitrici Alice Gradini e Federica Frasca. Nello scorso week end, sulla sabbia di Caorle, Benazzi e Lantignotti hanno giocato un buon torneo ma si sono dovute arrendere in finale dove è finita 2-1 per le avversarie: 21-19, 19-21, 15-11. Gradini e Frasca sono vicecampionesse d’Italia, lo scorso anno a vincere il titolo tricolore furono proprio Benazzi in coppia con Sara Breidenbach, quest’ultima ora gioca insieme a Chiara They. Cominciare il 2024 con un secondo posto è un buon risultato, ci sono ancora tante tappe davanti e Benazzi può vincere nuovamente il titolo, il feeling con la nuova compagna di squadra Lantignotti è solo all’inizio e strada facendo le due potranno togliersi belle soddisfazioni. Queste le prossime tappe gold: Montesilvano (12-14 luglio), Bellaria Igea Marina (6-8 settembre). Le altre date del campionato: Catania (28-20 giugno), Giugliano (5-7 luglio), Beinasco (19-21 luglio), Cirò Marina (26-28 luglio), Marina di Modica (2-4 agosto), Cordenons (9-11 agosto), Vasto (23-25 agosto).