Bergossi e Pedarzini più veloci a San Giorgio. Una festa per oltre trecento podisti

Una festa con podisti e camminatori tra San Giorgio e le mura estensi. Nell’ambito dei festeggiamenti del santo patrono, ritorna come da tradizione la ‘Cammina con noi a San Giorgio’, che anche quest’anno si è congiunta ad una classica del podismo ferrarese, svoltasi ieri mattina con la 49^ edizione della ‘Caminata par San Zorz’. I due eventi si sono sommati già dallo scorso anno e vedono anche l’organizzazione tra la contrada di San Giorgio e la Polisportiva Ferrariola, il tutto con il patrocinio del Comune di Ferrara, Avis provinciale-comunale Ferrara e Uisp comitato Ferrara. Un appuntamento tradizionale che vede come promotore principale Gianni Bosi, storico organizzatore della ‘Caminada par San Zorz’, e Alessandro Cattabriga, organizzatore ed attivista della contrada Borgo San Giorgio e segretario Avis Ferrara. L’evento ha visto il ritrovo di quasi 350 partecipanti nell’area della chiesa di San Giorgio in via Ferrariola, dove si sono tenute le iscrizioni, seguita dalla partenza molto colorata e con diversi gruppi al via. Una camminata ludico motoria che si è tenuta sulla distanza dei 6,5 km, un percorso divenuto consolidato negli ultimi anni, con partenza avvenuta dal campanile della basilica santuario di San Giorgio, poi tutti verso le mura della città con il ritorno al quartiere San Giorgio.

Al termine è stato consegnato un premio di partecipazione per tutti gli iscritti, oltre a un ricco ristoro finale. Tutti i partecipanti iscritti alla camminata ludico motoria hanno ricevuto un faretto night runner a ricordo della manifestazione, oltre a gadget vari, predisposti dall’organizzazione. Essendo una manifestazione non competitiva, non era prevista nessuna classifica ne premiazione individuale, seppure per la cronaca, i più veloci sono stati Mattia Bergossi e Katia Pedarzini. Le premiazioni invece erano previste per i gruppi più numerosi, tra i quali si è imposto con 61 iscritti, per la ventesima volta consecutiva la Quadrilatero, che ha preceduto Invicta con 20 e con 19 iscritti a pari merito il ‘Gruppo Orlandi’ e ‘ragazzi del Tagnio’, poi a seguire Corriferrara, ‘amici di Rino e Bros’, Faro Formignana e Salcus.

Alle premiazioni si sono alternati il presidente della polisportiva Ferrariola Gianni Bosi, il presidente della contrada San Giorgio Luca Sivieri e per Avis Ferrara Alessandro Cattabriga. Il calendario podistico ferrarese poi riprenderà in settimana con il ‘giro podistico della mura’ previsto per mercoledì 1° Maggio all’ippodromo di Ferrara.

Mario Tosatti