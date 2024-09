Bertolucci prepara gli Under 19: "Stiamo lavorando alla grande"

Settembre sarà un mese di fuoco per le nazionali italiane di hockey: prima, dall’8, la Under 19, poi, dal 16, quelle senior femminile e maschile cercheranno di sfruttare il fattore campo per arrivare al titolo mondiale dei World Roller Games di Novara. Il viareggino Alessandro Bertolucci è il commissario tecnico delle formazioni senior.

Per lei il lavoro non manca...

"Abbiamo iniziato forte con due allenamenti al giorno per ciascuna nazionale; al mattino la parte fisica, al pomeriggio quella tecnico tattica".

Primi a scendere in pista saranno gli Under 19, quali sono le sue sensazioni?

"Li vedo bene, molto motivati. Purtroppo ne abbiamo dovuti scartare sei perché era un raduno di preparazione, ma anche di selezione".

Della senior riparleremo. Che mondiale sarà quello dei più giovani?

"Un’incognita, perché ci sono nazionali con atleti che arrivano dall’Under 17 e altre più esperte per la categoria. Spagna, Portogallo e Argentina sono le nazioni più accreditate, ma attenzione al Cile con alcuni elementi di spessore e alla Francia che già l’anno scorso all’Europeo ci fece soffrire. Noi siamo un po’ da scoprire, vedremo dopo le amichevoli".

Quanto può essere importante la spinta del pubblico?

"Giocando in casa ci sarà un mix di situazioni, dalla pressione mediatica al fattore pista; e poi la spinta del nostro pubblico, dell’affetto del quale abbiamo molto bisogno. Il Piemonte è stato terra di hockey e mi auguro gli appassionati di quelle zone, e non solo, vengano numerosi a sostenerci".

Giulio Arnolieri