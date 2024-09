Biagini-Sandrucci-Burnett. Assalto al titolo mondiale

Un terzetto biancorosso della Canottieri Comunali Firenze è stato convocato per partecipare ai campionati mondiali di canoa marathon che si svolgeranno a Metkovic, Croazia, dal 19 al 22 settembre. Andrea Biagini, 19 anni, figlio d’arte (il padre Fabio negli anni ’70-’80 è stato un forte atleta azzurro della ‘cugina’ Canottieri Firenze), Michele Sandrucci e Livia Burnett, 18 e 17 anni, tutti allievi di Marco Guazzini al circolo del ponte Da Verrazzano, si sono guadagnati infatti la qualificazione per la manifestazione iridata grazie ai risultati ottenuti nello scorso mese di agosto ai campionati italiani di velocità di Castelgandolfo.

"È un grande successo della nostra squadra di acqua piatta che è stato raggiunto dopo un difficile e lungo periodo di allenamento, in cui era necessario preparare sia la velocità che la maratona", commenta Guazzini che ha visto nascere e crescere numerosi giovani diventati col tempo campioni, ha ricevuto di recente la Palma d’oro del Coni al merito tecnico e con i suoi atleti ha vinto finora 160 campionati italiani e 30 medaglie internazionali in oltre 300 convocazioni in azzurro. La marathon è la specialità più lunga della canoa che si articola su un percorso che varia dai 15 ai 30 chilometri, a seconda delle categorie, e si sviluppa sulla tradizionale gara in acqua, su un circuito con giri di boa ripetuto più volte, alternata da trasbordi durante i quali gli atleti escono dall’acqua e corrono a piedi per tratti sino a 300 metri con la barca in spalla. A questi Mondiali Biagini, uno dei più forti canonisti italiani, pur essendo under 23 gareggerà in K1 nella categoria senior mentre gli altri due biancorossi parteciperanno in K2 alle gare junior: Sandrucci in coppia con Giacomo Tiepolo Oggioni della romana Canottieri Aniene, Burnett insieme a Sara Cravero della società Amici del Fiume di Torino. La composizione degli equipaggi è stata fatta dallo stesso Guazzini che in questo fine settimana li allenerà a Firenze sulle acque dell’Arno.

Franco Morabito