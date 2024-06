Biancoverde da Campioni

La Ginnastica Biancoverde era presente con Alessia Guicciardi, Carolina James, Sofia Fabbri e Tiziana Purpora alla tre giorni di gare della Coppa Campioni, che si è disputata al PalaIndoor a Padova nello scorso fine settimana. La Senior 1, Alessia Guicciardi, nel concorso generale della prima giornata, ottiene la quarta posizione assoluta su quasi 200 colleghe e come punteggio complessivo 51,600 punti, con il quale conquista uno dei sei pass per la qualificazione All-Around ai campionati Assoluti italiani, a Cuneo la prima settimana di luglio. Alessia ha eseguito routine praticamente perfette qualificandosi anche nelle prime posizioni per le Finali di specialità della domenica, e nella sua seconda giornata di gara, ha bissato l’ottima prestazione del venerdì riuscendo a salire tre volte sul secondo gradino del podio su quattro finali disputate vincendo l’argento al volteggio, alla trave e al corpo libero più un quarto posto alle parallele. Tiziana e Sofia hanno partecipato per la prima volta a questa importante competizione, tentando nuovi elementi ancora in studio che perfezioneranno durante l’estate e dichiarandosi entusiaste.

Carolina, che proveniva da un lungo periodo di impegni universitari concentrati nella fase post-campionato di serie A, non ha portato i consueti esercizi completi a tutti gli attrezzi e riprende ora il pieno allenamento per presentare, dopo la preparazione estiva, le sue routine di grande valore per le quali sta già studiando aumenti delle difficoltà tecniche.

Intanto alla centro tecnico in via Ercolani sono iniziati i GymCamp di allenamento e perfezionamento estivi, in programma per tutto giugno e aperti a tutte le giovani ginnaste e i ginnasti di varie età e livelli.

m. m.