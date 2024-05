Biliardo. Il ferrarese Nonato protagonista nella quarta tappa degli italiani

Lorenzo Nonato trionfa nella quarta tappa del campionato italiano di biliardo specialità palla 9 e raggiunge la vetta della classifica assoluta di serie A. Un prestigioso risultato che ha visto anche il riconoscimento formale del Comune di Ferrara. Nella mattinata di ieri, infatti, l’assessore comunale allo sport Andrea Maggi ha consegnato a Lorenzo Nonato una targa di riconoscimento, celebrando il suo successo nel panorama sportivo nazionale. Nonato ha conquistato la vittoria nella quarta tappa del campionato italiano di biliardo specialità palla 9, posizionandosi al primo posto della classifica assoluta di Serie A. Il giovane atleta ferrarese ha dominato la scena, giungendo al vertice della classifica generale di Serie A al termine della quarta tappa del Campionato Italiano di Biliardo, tenutasi a Bolzano, in Trentino. Nella finale, ha superato Mauro Vialetto di Bassano del Grappa, confermando il suo status di campione pluripremiato. Le competizioni nazionali hanno attirato oltre 100 partecipanti provenienti da 17 regioni italiane, mettendo in luce l’ampiezza e l’alto livello tecnico dell’evento. La vittoria di Lorenzo Nonato non è soltanto un trionfo personale di notevole rilevanza, ma anche motivo di orgoglio per l’intera comunità ferrarese di appassionati sportivi.

Mario Tosatti