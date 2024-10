Biliardo. Malaspina da applausi. Trionfo al ’Simonini’

In un’esaltante sfida individuale, con ben 159 atleti ai nastri di partenza, Diego Malaspina conquista il Trofeo Simonini Alessandro. La manifestazione biliardistica a boccette della Uisp, di scena all’Arci Follo, ha attirato i migliori giocatori e appassionati del comparto spezzino, sarzanese e pure di Massa e Carrara. Sotto la regia dei dirigenti, coordinati dal presidente del sodalizio Massimo Zafuto, il torneo inizia senza esclusioni di colpi in una girandola di duelli, nei quali i campioni della ‘vecchia generazione’ mantengono la supremazia sulle nuove forze giovanili emergenti come Giacomo Alfreducci del Bar Centrale e Franco Carbone del Follo. Le batterie ad eliminazione diretta hanno dato 19 partecipanti ai gironi finale, divisi dopo sorteggio in quattro segmenti, da cui sono emersi: Enno Ponzanelli e Diego Malaspina del Sarzana ad affrontarsi in un incontro in famiglia, e Danilo Senivilla del Follo contro Lorenzo Guastini del Bar Centrale. Alla presenza di un folto pubblico, sotto la direzione dell’arbitro provinciale Stefano Stano, via alla finale (dopo la sconfitta di Ponzanelli e Guastini).

"Di fronte Malaspina, un giocatore che sta riscrivendo la ‘Storia del biliardo spezzino’ – dichiara Franco Stuttgard, presidente della Lega biliardo Uisp provinciale – e il beniamino di casa Daniele Senivilla, che in questi ultimi due anni sta dimostrando il suo valore, raggiungendo ambiti traguardi. A lui manca solo la vittoria, che penso non possa ritardare ormai tanto. Alla fine, dopo varie fasi in cui prevale prima l’uno e poi l’altro, Diego mette la freccia per il sorpasso e inanella consecutivamente un 10 di colore, seguito da un 12 di filotto, mantenendo il vantaggio fino al raggiungimento del traguardo. Alla fine della competizione l’applauso appassionato degli spettatori tutti gli atleti". Al termine le premiazioni con i rappresentanti del comitato provinciale Uisp Antonio Curadi e Cristiano Stefanelli, alla presenza dii familiari del compianto Alessandro Simonini e del presidente Zafuto.

Marco Magi