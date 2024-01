Biliardo, manifestazione benefica dell’Uisp con la fase finale all’Arci Il Campetto della Scorza. Andrea Sposito vince il torneo ’Cuore a punto’. Raccolti 2.200 euro per l’associazione Tive6

Ha vinto ancora la solidarietà di “Cuore a punto”. Il torneo benefico di bilardo individuale si è concluso giovedì sera e anche quest’anno ha avuto un grande successo. Grazie ad Uisp Biliardo e Arci Il Campetto sono stati raccolti e donati dai giocatori di biliardo a boccette e dai volontari del circolo di via Oldoini 21 alla Scorza, 2.200 euro all’associazione Tive6. Grandissimi complimenti vanno a tutti i giocatori che hanno partecipato al torneo, a tutti i circoli e bar che hanno collaborato e in particolare al circolo Arci Il Campetto che ha ospitato le finali e ha contribuito come sempre in modo esemplare alla riuscita della manifestazione sotto tutti i punti di vista.

Non va certamente dimenticato l’evento agonistico con la vittoria di Andrea Sposito che ha reso ancora più completa la festa dell’Arci Il Campetto. Complimenti annche all’altro finalista Paolo Coppedè e ai terzi classificato Yuri Mattiazzo e Pascal Stombellini. L’intero importo sarà utilizzato dall’associazione Tive6 per sostenere il progetto finalizzato alla donazione di un monitor multiparametrico alla Pediatria La Spezia Ospedale Gaslini.