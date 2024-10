Biliardo Uisp: Termo B nuova leader della Serie A

La Spezia, 28 ottobre 2024 – Termo B sulla vetta della Serie A dopo la sesta di andata del campionato di biliardo specialità boccette a squadre, curato dalla Lega Uisp della Spezia e della Valdimagra. Nel prossimo turno il Termo A (che ha una partita in meno) sarà accolto sui tavoli del Sarzana A, pronto a rilanciarsi verso la vetta. Il risultato della gara di Serie A Termo A-Pianta A 2-2, in quanto la Pianta A ha schierato il giocatore Paolini che agli atti della segreteria non risulta tesserato.

In Serie B la nuova leader è la Lizza B, mentre in Serie C, davanti c'è la Lizza D, anche se le altre squadre sono proprio a ridosso.

SERIE A

Risultati: Pianta A-Sarzana A 2-2, Campetto A-Termo B 1-3, Goriziana-Maxim A 1-3, Maxim B-Valdellora A 1-3, Termo C-Pitelli A 3-1, Sarzana B-Centrale A 2-2, Riccò A-Lizza A 4-0. Ha riposato: Termo A.

Classifica: Termo B punti 19; Sarzana A 17; Termo A e Maxim A 15; Sarzana B e Valdellora A 13; Pianta A 12; Termo C e Centrale A 11; Riccò A 10; Lizza A 9; Campetto A 8; Pitelli A 7; Goriziana 5; Maxim B 3.

Prossimo turno: Sarzana A-Termo A, Termo B-Pianta A, Maxim A-Campetto A, Valdellora a-Goriziana, Pitelli A-Maxim B, Centrale A-Termo C, Lizza A-Sarzana B. Riposa: Riccò A.

SERIE B

Risultati: Lizza B-Santo Stefano Magra A 4-0, Centrale B-O'Scaineto 3-1, Valdellora B-Fabiano A 4-0, Lizza C-Sarzana C 0-4, Follo A-Campetto B nd, Jolly A-Pianta B 2-2, Maxim C-Riccò B 1-3.

Classifica: Lizza B punti 18; Follo A 17; Pianta B 15; Valdellora B 14; Sarzana C 13; Lizza C, Riccò B e Maxim C 11; Campetto B e Centrale B 10; Jolly A e O'Scaineto 9; Santo Stefano Magra A e Fabiano A 8.

Prossimo turno: Santo Stefano Magra A-Riccò B, O'Scaineto-Lizza B, Fabiano A-Centrale B, Sarzana C-Valdellora B, Campetto B-Lizza C, Pianta B-Follo A, Jolly A-Maxim C.

SERIE C

Risultati: Valdellora C-Riccò C 2-2, Santo Stefano Magra B-Lizza D 1-3, Sarzana D-Maxim D 2-2, Maxim E-Follo B 1-3, Termo D-Pitelli B 3-1, Jolly B-Fabiano B 1-3. Ha riposato: Riccò D.

Classifica: Lizza D punti 15; Sarzana D e Fabiano B 14; Riccò C, Valdellora C e Follo B 13; Maxim D 12; Pitelli B 11; Termo D e Santo Stefano Magra B 10; Maxim E 7; Riccò D e Jolly B 6.

Prossimo turno: Riccò-Fabiano B, Lizza D-Valdellora C, Maxim D-Santo Stefano Magra B, Follo B-Sarzana D, Pitelli B-Riccò D, Termo D-Jolly B. Riposa: Maxim E.