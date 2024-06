Bistoni, un salto nell’oro. È campionessa toscana

di Sonia Fardelli

La giovane amazzone aretina Marie Bistoni è la nuova campionessa toscana di salto ostacoli. In sella alla sua cavalla Morning Light D.C. ha vinto la medaglia d’oro agli assoluti ad . Sul podio con lei Matteo Manciati e Thomas Barbini in sella a Just Me. Marie Bistoni, 26 anni, monta a cavallo fin da quando era piccola. Adesso si allena nel centro ippico Podere Il Castro, di proprietà della madre Valerie Plum che la segue anche nella preparazione dei cavalli. "E’ stata davvero una gran bella soddisfazione – dice Marie – anche perché ho ottenuto questa prima medaglia con una cavalla che abbiamo comprato quando aveva tre anni e che abbiamo preparato con tanta passione. Con lei che adesso ha 9 anni ho vinto di recente anche un gran premio. Negli allenamenti, oltre a mia madre, mi segue anche Gianluca Fortinelli".

Sul podio in altre categorie anche tanti altri cavalieri e amazzoni aretine. A cominciare da Camilla Boricchi dell’ Equestrian Centre che ha conquistato la medaglia d’argento nel Campionato Amazzoni. Buoni risultati anche per il centro ippico TirNaNog con Alysia Bazzechi argento e Olivia Rossetti bronzo nei Primi passi pony, Giorgia Pini argento nei Pony speranze, Rebecca Morbidelli bronzo nel Senior 1° G, Juan David Benedetti Barberi oro Criterium Senior 1° grado e altri.