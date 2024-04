Blitz a Cortona per i Berserker. Il team di Firenzani adesso è quarto

Nonostante una prestazione non brillantissima i Berserker tornano alla vittoria nella seconda fase della Serie C regionale di rugby, che mette in palio il trofeo Gesi. A Cortona, infatti, il gruppo espressione dei movimenti di Gambassi ed Empoli si impone 17-19 sul Clanis al termine comunque di una gara molto lottata. Gli aretini si sono rivelati una squadra molto insidiosa, soprattutto nelle ruck, dove hanno fatto sentire il proprio peso. Il primo tempo si è infatti concluso con il Clanis in vantaggio, nonostante le marcature siano state aperte dalla bella meta dei Berserker a firma Popescu e trasformata da Burgassi. Nel secondo tempo, invece, il team di coach Firenzani ha alzato i giri del proprio motore, riuscendo così a ribaltare il risultato con due mete dei mediani Banti e Rizzello (quest’ultima ancora trasformata da Burgassi). Tuttavia, nel finale i Berserker rischiano di vanificare tutto, con Cortona che stava per agguantare il pari, a causa di un rimbalzo dell’ovale su una touche sporcata. I locali riescono a segnare, ma falliscono la successiva trasformazione e i Berserker restano così avanti di 2 punti. Questa la formazione: Giorgi, Lassi, Popescu, Simoncini D., Amodeo, Goretti, Parenti, Fanciullacci, Alessandri Mar., Rizzello, Cannas, Alessandri Mat., Banti, Garinei, Burgassi. A disp.: Passardi, Tarquini, Vincelles, Simoncini A., Di Lauro, Bartolini. I Berserker salgono al 4° posto con 16 punti a meno 2 dal Bellaria Cappuccini e a meno 4 dalla coppia di testa.