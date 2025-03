Blue Factor: l’impresa. Storica Coppa Italia

Apoteosi Blue Factor: nella finalissima della Coppa Italia di serie B, il Castiglione di Paghi e Bracali stende l’Amatori Vercelli della coppia Tataranni e Romero, e porta in Maremma per la prima volta nella storia la coccarda tricolore. Sugli scudi l’intera squadra biancoceleste che ha illuminato per 50’ il pala Dante di Trissino, capace di giocare al meglio e resistere nei momenti cruciali ai piemontesi. Cinque gol per Faelli, doppietta di Santoni e gol su punizione di Cornacchini, l’under15 decisivo in molte azioni.

"Una gioia immensa, incredibile – ha detto il presidente Marcello Pericoli –. Abbiamo vinto contro una squadra di veterani come quella del Vercelli che alla vigilia faceva paura. Tutta la squadra è stata fantastica, non ci sono altre parole. Abbiamo meritato di portare la Coppa Italia in Maremma. Grazie ai tanti tifosi che ci hanno sostenuto in questa trasferta e a tutto lo staff".

VERCELLI: Errico, (Chiavaro); Kadara, Tarsia, Tataranni, Bernabè, Gori, Romero, Bergamin. All. Tataranni.

BLUE FACTOR: Donnini, (Shariff); Matteucci, Santoni, Faelli, Nobili, Nerozzi, Cornacchini, Montauti, Bracali. All. Paghi.

ARBITRO. Giacomo Vischio e Alberto Fabris di Thiene.

RETI: pt (1-3) 4’19 Santoni (C), 4’42 Romero (V), 13’28 Santoni (C), 18’08 Faelli (C); st 1’12 e 2’42 Faelli (C), 4’29 pp Cornacchini (C), 8’00 Bergamin (V), 12’10 Faelli (C), 12’22 Tataranni (V), 13’46 Bergamin (V), 24’43 Faelli (C).