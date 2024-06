Bocce, a Montecassiano. Petrelli si aggiudica la sfida tra individualisti

Successo di Sauro Petrelli (foto, Montesanto) alla 41ª edizione del Trofeo comune di Montecassiano dove si sono iscritti 22 individualisti di categoria A. Ottima l’organizzazione da parte della Bocciofila Montecassianese, presieduta da Gianfranco Brizi. Tutto si è deciso con i tiri di spareggio ai pallini che hanno visto prevalere Petrelli (Montesanto) con sette centri contro i quattro del secondo David Torresi (Loreto) e i tre di Franco Sampaolo, anche lui della Bocciofila Loreto.

Le tre partite del gironcino erano terminate con una vittoria a testa. Sampaolo aveva sconfitto Petrelli 12-5. Il rappresentante della Montesanto Potenza Picena si era rifatto sconfiggendo Torresi 12-9 e la successiva vittoria di Torresi sul compagno di società Sampaolo per 12-4 rendeva necessario lo spareggio ai tiri di precisione che hanno premiato Sauro Petrelli in una manifestazione che non ha affatto disatteso le aspettative della vigilia.