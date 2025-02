Bocce, a Pergola successo di Torresi dell’Helvia Recina

Ha vinto David Torresi (Helvia Recina Villa Potenza) il Trofeo Eugenio Paoloni, organizzato dalla Bocciofila Pergolese presieduta da Mario Battistelli, a cui hanno partecipato 446 atleti. Si trattava di una gara nazionale individuale per giocatori di tutte le categorie con una partecipazione ottima non soltanto dal punto di vista quantitativo, ma anche sul piano qualitativo, visto che al via c’erano anche 48 giocatori di categoria A. La direzione di gara è stata affidata a Roberto Rotatori. Dopo una giornata lunghissima di partite, si è iniziato alle 9 e si è terminato alle 22.30, il successo è finito nelle mani di David Torresi che in finale ha battuto 12-9 Lorenzo Lucarelli (San Cristoforo Fano). Terzo posto per Nicola Principi (Tolentino), sconfitto 12-3 in semifinale da Torresi. Al quarto posto della competizione per Riccardo Giacomoni (San Cristoforo Fano), battuto in semifinale 12-6 nel derby societario contro Lucarelli.