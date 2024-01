Bocce. Alex Raggi fa felice la Durantina. Battuto in finale Nicola Principi

Bella giornata per le bocce giovanili del Pesarese nella prima gara nazionale juniores del circuito Superprestige disputata nei giorni scorsi a Tolentino con tante giovani promesse in competizione. Nella gara under 15 si è imposto Alex Raggi (Durantina Urbania). Una grande soddisfazione per il giovanissimo campioncino e per la bocciofila Durantina del presidente Gelsomino Torcolacci. Una vera e propria impresa quella di Alex (nella foto la premiazione) che in finale ha giocato praticamente in trasferta contro il tolentinate Nicola Principi, battuto per 12-9.

Nella gara riservata agli under 18 terzo e quarto posto per due atleti della San Cristoforo Fano: Federico Manuelli e Riccardo Giacomoni, sconfitti entrambi in semifinale. La provincia di Pesaro ha dominato anche la gara a squadre under 12 con il successo della Metaurense davanti al Fossombrone. Nelle gare individuali riservate all’under 12 femminile, bella vittoria per Giada Ciaffoni (Fossombone) e terzo posto a pari merito per altre due forsempronesi: Melissa Chiarucci e Gioia Foschini, ch’esse in splendida evidenza. Nella gara individuale under 12 maschile terzi a pari merito due atleti della Metaurense Calcinelli: Davide Sorcinelli e Aurelio Punzo.

l.d.