Bocce, assi a Civitanova. Formicone-Nanni su tutti

Formicone-Nanni (Vigasio-Villafranca) hanno scritto il loro nome nell’albo d’oro del trofeo intitolato al ricordo di Valerio De Luca nella competizione riservata a coppie di serie A. La Bocciofila Fontespina, presieduta da Giuseppe Pasquali, ha ospitato la gara per formazioni di coppia divisa nella gara riservata ai giocatori di categoria A e in quella per giocatori di categorie BCD, quest’ultima vinta da Luca Capponi-Giorgio Cesoroni (Tolentino). Direttore della competizione è stato Nico Battistelli.

Nella gara A successo dei campioni Gianluca Formicone-Alfonso Nanni (Vigasio-Villafranca) che in finale hanno battuto 12-4 Federico Patregnani-Federico Pesaresi (Fontespina). Terzi Enrico Lisotta-Simone Marini (Colbordolo) e quarti Silvano Girolimini-Davide Paolucci (Castelfidardo). Sono state 152 le formazioni iscritte alla gara BCD vinta da Capponi-Cesoroni (Tolentino) che in finale hanno battuto 12-9 Alfonso Pepe-Walter De Michele (Monte Urano). Terzi Giuseppe Filippucci-Claudio Solazzi (Concordia Pesaro) e quarti Luigi Maurizi-Gaetano Romanella (Elpidiense).