Bocce, campionati italiani paralimpici. San Cristoforo show

Straordinario successo di pubblico, di partecipazione e di inclusione quello dei Campionati Italiani Bocce Paralimpiche per atleti con disabilità intellettivo-relazionale (Dir) e disabilità fisica (Sitting e Standing) tenutosi a Fano: circa 160 atleti in rappresentanza di 13 regioni e 50 società. Le finali si sono disputate alla Bocciofila "La Combattente" di Fano del neo presidente Andrea Serafini che ha concluso la serie di eventi con i quali ha celebrato il proprio centenario. Le altre bocciofile che hanno ospitato i gironi di qualificazione sono state quelle di Marotta, Lucrezia, Metaurense e San Cristoforo. Uno degli undici titoli in palio è rimasto in città grazie alla coppia Jacopo Primavera-Lorenzo Bronzini (San Cristoforo Fano) che si sono aggiudicati la medaglia d’oro nella coppia categoria DIR C21. Ma per gli stessi Primavera e Bronzini i podi sono diventati due. Entrambi sono andati a medaglia, rispettivamente d’argento e di bronzo, anche nella gara individuale della stessa categoria, vinta, peraltro, dall’altro fanese Manuel De March, attualmente tesserato con la società romana dell’Ascip. La San Cristoforo si è aggiudicata anche altre due medaglie di bronzo grazie a Manuele Pucci nell’individuale DIR livello B e Stefano Braconi nell’individuale DIR livello C. Una medaglia di bronzo per le Marche è finita anche a Tolentino per merito di Ivo Cimarelli-Sabina Verdolini, terzi classificati nella coppia DIR livello C. In totale, dunque per le Marche il medagliere vede un oro, un argento e quattro bronzi per un notevole bottino di sei medaglie (cinque per la San Cristoforo Fano e una per il Tolentino).

l. d.