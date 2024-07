Bocce, Cannella-Pistolesi conquistano il Trofeo : "XXIV Maggio sotto le stelle"

I giovani Francesco Cannella-Matteo Pistolesi (XXIV Maggio Macerata) hanno vinto la prima edizione del Trofeo "XXIV Maggio Sotto le Stelle" ideato dalla bocciofila presieduta da Nazareno Rogani. Dopo la gara di categoria A, che si è tenuta la scorsa settimana, stavolta è toccato alle coppie di categorie BCD. Agli ordini della direttrice di gara Jenny Bartolacci, hanno partecipato 86 formazioni. I due vincitori hanno battuto in finale i più esperti Alvaro Montecassiano-Giuseppe Chiarastella (Civitanovese) con il punteggio di 12-10. Sul terzo gradino del podio sono saliti Alfonso Pepe-Walter De Michele (Monte Urano), battuti in semifinale 12-7 da Cannella-Pergolesi. Quarto posto per Marco Camperio-Mariano Montironi (Sambucheto), che sono stati sconfitti in semifinale 12-7 dalla coppia Montecassiano-Chiarastella.